Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 11 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 11 luglio: Juventus Atalanta a Giacomelli, Brescia Roma verrà diretta da Calvarese Sono state diramate le Designazioni arbitrali per i match di sabato 11 luglio. Juventus Atalanta verrà diretta da Giacomelli, mentre Di Bello dirigerà la sfida dell’Olimpico. Brescia Roma è stata affidata a Calvarese: LAZIO – SASSUOLO sabato 11/07 h. 17.15 DI BELLO GALETTO – IMPERIALE IV: DI MARTINO VAR: AURELIANO AVAR: LONGO BRESCIA – ROMA sabato 11/07 h. 19.30 CALVARESE DI VUOLO – DE MEO IV: MAGGIONI VAR: MANGANIELLO AVAR: PRETI JUVENTUS – ATALANTA sabato 11/07 h. 21.45 GIACOMELLI DEL GIOVANE – VALERIANI IV: ... Leggi su calcionews24

cmdotcom : #SerieA : a #Giacomelli la sfida scudetto #JuveAtalanta . Le designazioni per #LazioSassuolo e #BresciaRoma… - ILOVEPACALCIO : #SerieA: le designazioni arbitrali per i match di domani - FantaMasterApp : 'Designazioni arbitrali Serie A 32^ giornata: Giacomelli per Juve-Atalanta' - sportli26181512 : #SerieA, Lazio-Sassuolo arbitra Di Bello. Juve-Atalanta a Giacomelli: Rese note le designazioni per le gare della t… - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 32ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni serie Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 11 luglio Calcio News 24 Designazioni serie A, gli arbitri di sabato 11 luglio

Sono state diramate le designazioni arbitrali per i match di sabato 11 luglio. Juventus Atalanta verrà diretta da Giacomelli, mentre Di Bello dirigerà la sfida dell’Olimpico. Brescia Roma è stata affi ...

Brescia-Roma: arbitra Calvarese, Manganiello sarà il Var

Sono uscite le designazioni arbitrali degli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L'arbitro di Roma-Brescia, fischio d'inizio domani alle 17:15, sarà Calvarese. Assistenti D ...

Sono state diramate le designazioni arbitrali per i match di sabato 11 luglio. Juventus Atalanta verrà diretta da Giacomelli, mentre Di Bello dirigerà la sfida dell’Olimpico. Brescia Roma è stata affi ...Sono uscite le designazioni arbitrali degli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L'arbitro di Roma-Brescia, fischio d'inizio domani alle 17:15, sarà Calvarese. Assistenti D ...