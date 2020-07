David Beckham e il compleanno di Harper: «Sei la ragazza più speciale che ci sia» (Di venerdì 10 luglio 2020) «Alla mia bella bambina, tanti auguri. Sei la ragazza più speciale che conosca e papà ti ama tanto». David Beckham, nel fare gli auguri alla sua piccola Harper, non ha usato grandi parole, ma immagini. Tante, diverse, montate in un video così che a parlare fosse la musica scelta. «Questa è la nostra canzone, quella che abbiamo ballato sin dal primo giorno», ha scritto l’ex calciatore, che sulle foto più belle di sé e della sua bambina ha fatto risuonare The girl is mine, di Michael Jackson e Paul McCartney. Leggi su vanityfair

La piccola di casa Beckham ha compiuto nove anni il 10 luglio e tutta la famiglia è corsa online per augurarle buon compleanno. È stato, però, l'ex calciatore a creare il video più tenero di sempre, r ...

