Covid-19,è stata strage di Stato?Autopsie e giustizia per le famiglie dei morti (Di venerdì 10 luglio 2020) Pandemia o strategia? Altro che polmonite interstiziale! Dietro le circa 35mila morti per Covid-19 c’è stata la tromboembolia polmonare. Sbagliata la diagnosi, sbagliata la cura. A questo punto, è naturale chiedersi: è stata strage di Stato la vicenda del coronavirus in Italia? Parte da questo inquietante interrogativo l’operazione-verità dell’Associazione L’Eretico, fondata dal professor Giulio Tarro, il magistrato Angelo Giorgianni e il medico ricercatore Pasquale Mario Bacco, che ha evidenziato, e continua a farlo, una serie di aspetti problematici nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, in particolare sotto il profilo medico-scientifico, epidemiologico e giuridico. Per L’Eretico, la prova provata ... Leggi su ildenaro

