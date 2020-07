Corruzione, inchiesta nel Nisseno: indagati sindaco e mezza giunta (Di venerdì 10 luglio 2020) PALERMO – Sindaco, vicesindaco e assessore alla Cultura agli arresti domiciliari a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove una indagine congiunta di carabinieri e guardia di finanza ha portato a 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. L’inchiesta, diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e denominata ‘Cerbero’, ha portato alla luce quello che gli inquirenti definiscono un “perdurante sistema concussivo-corruttivo”, al cui vertice ci sarebbe stato proprio il sindaco di Santa Caterina Villarmosa, Antonino Fiaccato. Ai domiciliari sono finiti anche il vicesindaco Agatino Macaluso e l’assessore alla Cultura Giuseppe Natale. Indagati anche dirigenti pubblici, imprenditori e professionisti. I reati contestati vanno dall’associazione a delinquere alla concussione, passando per la corruzione, la turbata liberta’ degli incanti, il falso ideologico e l’abuso d’ufficio. Leggi su dire

