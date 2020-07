Coronavirus, il grafico con le azioni che ci espongono di più al contagio (Di venerdì 10 luglio 2020) Coronavirus, il grafico con le azioni che ci espongono di più al contagio Ci si espone a un rischio maggiore di contagio da Covid-19 allenandosi in palestra o facendo acquisti in un centro commerciale? È più rischioso andare a un matrimonio oppure alloggiare in hotel per due notti? Per aiutare le persone a rispondere a queste domande la Texas Medical Association ha redatto una lista di attività assegnando a ciascuna di esse un punteggio per classificarle in base alla pericolosità di contagio da nuovo Coronavirus. Tra le azioni che possiamo compiere con serenità, ad esempio, c’è aprire la posta. Il rischio è un punto più alto per il fare benzina, giocare a tennis, ... Leggi su tpi

