Cirinnà e Lamorgese: cancelliamo padre e madre dai documenti dei minori (Di venerdì 10 luglio 2020) Sulle carte d’identità dei minori potrebbe tornare la dicitura genitori 1 e 2 al posto di madre e padre, un altro dispetto a Salvini o reale esigenza? Un dispetto a Matteo Salvini che l’ha ripristinata, oppure una reale esigenza quella di cambiare sui documenti di identità dei minori, la dicitura padre e madre con genitore 1 e 2? Perchè razionalmente – e in questo ha ragione il leader della Lega – in un momento in cui c’è un’Italia che è ancora in ginocchio per il coronavirus, un paese che ogni giorno fa i conti con i focolai e i contagi che aumentano, con gli sbarchi incontrollati, con la cassa integrazione che non arriva, come può anche solo pensare che sia una ... Leggi su chenews

