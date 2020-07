Calciomercato Napoli, ci sono difficoltà per portare Arkadiusz Milik alla Juventus (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Calciomercato del Napoli può intrecciarsi con quello della Juventus. I bianconeri attendono sviluppi per Arkadiusz Milik e non è nemmeno sicura di voler sacrificare Federico Bernardeschi. Tema caldo quello della trattativa per portare il polacco a Torino, con il Napoli che continua a chiedere come contropartita l’esterno offensivo classe ’94. Secondo il quotidiano piemontese Tuttosport la Juve proverà prima a trovare altre soluzioni. Da Daniele Rugani a Cristian Romero (in prestito al Genoa) fino a Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari), le alternative non mancano. “Se nelle prossime settimane il Napoli dovesse ottenere il via libera di Bernardeschi, a quel punto sarebbe più semplice trovare un ... Leggi su calciomercato.napoli

Amor, secondo quanto ha riportato La Presse, ha sottolineato: “Il calcio è tornato e siamo pronti per la Champions League. Contro il Napoli sarà come una finale, siamo concentrati”.

Inter, Conte rischia la beffa: niente Champions con il quarto posto

La Champions League garantita sul campo per l’Inter. Nonostante il periodo difficile, la squadra di Conte non rischia di perdere il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima edizione della ...

