Avengers 5: uno spoiler sulla trama in un Easter Egg di Avengers: Endgame? (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo una nuova teoria dei fan, Avengers: Endgame conterrebbe un indizio visivo sulla trama di Avengers 5. Secondo una nuova teoria dei fan, Avengers: Endgame conterrebbe un Easter Egg possibile spoiler sulla trama di Avengers 5. Su Reddit, come riportato da Inverse, un utente ha messo a confronto un'immagine del film con una pagina del fumetto Secret Wars, celeberrimo crossover pubblicato tra il 1984 e il 1985: nel primo caso, Hulk sorregge l'intero quartier generale degli Avengers, subito prima della battaglia finale, mentre nel secondo fa la stessa cosa con una montagna. I fratelli ... Leggi su movieplayer

