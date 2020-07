Authentico Made in Campania, ecco l’app che certifica i prodotti tipici locali (Di venerdì 10 luglio 2020) Presentata nella mattina del 10 luglio a Napoli, presso la sede dell’assessorato all’Agricoltura della regione Campania “Authentico Made in Campania”, l’innovativa app. scaricabile gratuitamente per aiutare i consumatori a riconoscere i veri prodotti enogastronomici “Made in Campania”. La prima fase di costruzione dell’ App. Authentico Made in Campania è avvenuta alla presenza del Consigliere delegato all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, (che ha fortemente voluto che il sistema agroalimentare campano si dotasse di questo strumento), e dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consorzi di tutela. “La ... Leggi su ildenaro

