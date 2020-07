Atalanta, Percassi: «Avversario difficile, ma sarà una partita memorabile» (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto al termine del sorteggio dei quarti finale della Uefa Champions League Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto al termine del sorteggio dei quarti finale della Uefa Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: «Per l’Atalanta è un sogno essere lì, ma soprattutto lo è per la città di Bergamo. La nostra avversaria è una squadra fortissima. Mi rendo conto che per noi è come andare a scuola, imparare a crescere. Siamo onorati di questo, sicuramente sarà una partita memorabile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

