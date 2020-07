Aids, la ricerca non si ferma: terapie combinate più semplici e attente alla qualità della vita (Di venerdì 10 luglio 2020) Non si ferma la ricerca sull’Hiv, mirata a identificare soluzioni terapeutiche volte a sostenere la qualità di vita dei pazienti sieropostivi con regimi di trattamento semplificati. Dalla 23esima International Aids Conference – in edizione virtuale – arrivano i dati dello studio di fase III ‘Drive-Shift’, che dimostrano come l’aumento di peso dopo lo switch a una terapia di combinazione costituita da doravirina/lamivudina/tenofovir diproxil fumarato in pazienti virologicamente stabili è stato modesto oltre le 144 settimane di valutazione. Il cambiamento medio del peso è stato inferiore ad 1 kg a 6 mesi e 12 mesi dallo switch e da 1,2 kg a 1,4 kg dopo più di 2 anni di trattamento. Oltre il 70% dei pazienti nello studio ha sperimentato ... Leggi su meteoweb.eu

