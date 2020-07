Verona-Inter, dove vederla in TV stasera (Di giovedì 9 luglio 2020) È l'ultima partita della 31ª giornata di Serie A, l'Inter può tornare terza: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 21.45 Leggi su ilpost

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Betpointnews : Stasera alle 21.45 chiuderà la 31esima giornata di Serie A Hellas Verona-Inter. Dopo aver visto in apertura due cl… - Step_Anto_Inter : #Inter in Serie A dal 1992: da allora per i gialloblu tre pareggi e 14 sconfitte. I quattro successi del Verona con… -