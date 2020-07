Sistema Trani: condannato a 10 anni l'ex pm Antonio Savasta (Di giovedì 9 luglio 2020) Dieci anni di reclusione per l’ex pm di Trani, Antonio Savasta. La decisione del giudice dell’udienza preliminare Cinzia Vergine è arrivata al termine di un processo con rito abbreviato, il gup di Lecce Cinzia Vergine ha condannato l’ex pm di Trani Antonio Savasta a dieci anni di reclusione.Nel gennaio 2019 Savasta era stato arrestato insieme al collega Michele Nardi e all’ispettore di Polizia Vincenzo Di Chiaro con l’accusa di corruzione in atti giudiziari e concussione per aver pilotato, tra il 2014 e il 2018, sentenze e vicende giudiziarie e tributarie in favore di imprenditori coinvolti nelle indagini, in cambio di denaro, gioielli e in alcuni casi anche diamanti. La ... Leggi su huffingtonpost

