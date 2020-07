Setti: “Juric? Ci sono i presupposti per la conferma” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Inter, Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha così parlato del futuro del tecnico Ivan Juric, che piace molto al Torino: “Noi stiamo parlando molto serenamente, a breve dovremo esserci. Non dire gatto finché non lo hai nel sacco. Le cose ce le diciamo, siamo l’Hellas Verona quest’anno, ma anche il prossimo.” Foto: Zimbio L'articolo Setti: “Juric? Ci sono i presupposti per la conferma” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

