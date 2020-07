Samsung torna alle batterie rimovibili con l’entry level Galaxy A01 Core (Di giovedì 9 luglio 2020) Fonti affidabili hanno rivelato tutte le specifiche di Samsung Galaxy A01 Core e come da precedenti rapporti avrà una batteria rimovibile. L'articolo Samsung torna alle batterie rimovibili con l’entry level Galaxy A01 Core proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Samsung pubblica le vendite per il Q2 2020 mentre HTC torna a crescere

Samsung: volete un top di gamma? Rinunciate al caricabatterie

Dal 2021, alcuni smartphone della linea Galaxy potrebbero perdere il caricabatterie di serie. L’alimentatore è sempre stato contenuto nella confezione ma le cose ora potrebbero cambiare. Per ora si pa ...

Con Samsung Galaxy Note 20 la S Pen diventa un puntatore laser

Samsung è pronta ad alzare il velo sulla gamma Galaxy Note 20: l'evento Unpacked del 5 agosto, già anticipato da i rumor, ora è ufficiale. Proprio ieri abbiamo viste le prime foto reali del nuovo Gala ...

