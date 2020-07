RAI – Milik via da Napoli. Koulibaly vuole la cessione, Osimhen entourage deluso (Di giovedì 9 luglio 2020) Venerato sicuro Milik via da Napoli ha scelto la Juve, Osimhen avrebbe dovuto già decidere,Veretout è la prima scelta; Koulibaly vuole un club di Champions. L'articolo RAI – Milik via da Napoli. Koulibaly vuole la cessione, Osimhen entourage deluso proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

