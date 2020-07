Prodi cambia idea su Berlusconi, non è più un “nemico”: «Lui in maggioranza? Non è un tabù» (Di giovedì 9 luglio 2020) «La vecchiaia porta saggezza», afferma Romano Prodi. Ma evidentemente porta anche a dimenticare gli antichi rancori. Ed ecco che, magicamente, Silvio Berlusconi non è più il nemico. Anzi, potrebbe essere lui a risolvere questioni cruciali. Sì, perché il Professore tende la mano al Cavaliere. Una cosa impensabile qualche anno fa. In ballo c’è la sopravvivenza dell’ammucchiata giallorossa. E allora non c’è niente di meglio che rafforzarla con un eventuale ingresso del leader di Forza Italia. Prodi: «La maggioranza non è solida» «Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni». Prodi lo dice a La7, quando gli viene chiesto di ... Leggi su secoloditalia

Romano Prodi tende la mano al suo storico "nemico". "Berlusconi in maggioranza? Certo che non è un tabù. Come ho già detto di Berlusconi, la vecchiaia porta saggezza". E poi, aggiunge, il problema è c ...

