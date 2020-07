Ocean Viking, Governi diversi, stessi Decreti: ora anche Lamorgese e Conte saranno indagati? (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Viminale, applicando i Decreti, ha negato lo sbarco alla nave per diversi giorni. Lo stesso è stato fatto con l’imbarcazione da cargo della Telia. Il tema dei ricollocamenti tiene banco, esattamente come avvenne nel luglio 2019. Sono stati trasferiti, nella giornata di ieri, sulla nave-quarantena Moby Zazà, i 180 migranti soccorsi dalla Ocean Viking, … L'articolo Ocean Viking, Governi diversi, stessi Decreti: ora anche Lamorgese e Conte saranno indagati? proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

HuffPostItalia : Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking - matteosalvinimi : Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci son… - matteosalvinimi : ?? AGGIORNAMENTO Altre 47 recuperati dalla Ong norvegese Ocean Viking, per un totale a bordo di 164. Immaginate dove… - bassi_suresh : RT @DaliaDaliaanfo: Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking. Ciao Salvini, tutto bene? - sdefranco69 : RT @DaliaDaliaanfo: Tutti negativi al tampone i 180 migranti sulla Ocean Viking. Ciao Salvini, tutto bene? -