Lecce, Tachtsidis contro i tifosi: «Mi avete rotto, cominciate a stare zitti» (Di giovedì 9 luglio 2020) Panagiotis Tachtsidis, centrocampista del Lecce, si è sfogato sui social contro i tifosi del club salentino Panagiotis Tachtsidis, centrocampista del Lecce, si è sfogato sui social con una storia Instagram contro i tifosi della squadra salentina. tifosi colpevoli di aver criticato il greco anche martedì scorso contro la Lazio, quando il regista era in tribuna per squalifica. LO SFOGO – «Mi avete rotto il c…oooo! Voi che criticate non sapete neanche di che colore è il pallone e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo. Allora cominciate a stare un po’ ... Leggi su calcionews24

