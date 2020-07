Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta (Di giovedì 9 luglio 2020) NAPOLI – I lavoratori della Whirlpool di Napoli sono scesi nuovamente in strada per chiedere al governo attenzione rispetto alla loro vertenza. Muovendosi dalla fabbrica di via Argine, gli operai hanno raggiunto la stazione centrale in piazza Garibaldi riprendendo la loro protesta con una diretta trasmessa sui social. “Le dirette Facebook sono l’unico strumento per parlare con questo governo, e’ il loro canale di dialogo”, hanno polemizzato i lavoratori. Durante la loro marcia, gli operai hanno piu’ volte urlato “Dignita’” e cantato l’inno della loro protesta: “Napoli non molla”. “Chiediamo al governo – hanno spiegato – di costruire un ponte (il riferimento e’ al Morandi di Genova, ndr) che sia garante del futuro di tanti lavoratori e di tutto il Sud, che attraverso la nostra vertenza puo’ sperare di rimanere collegato alla ripresa del Paese. Il nostro ‘ponte’ sia fondato sul rispetto degli accordi con la garanzia (o concessione) del governo: questo Paese ha bisogno di pilastri fondati sulla costituzione e sulla democrazia”. I lavoratori, nella giornata di ieri, avevano proclamato due ore di sciopero per partecipare alla mobilitazione odierna. Uno sciopero nazionale proclamato dai sindacati e’ invece in programma il prossimo 17 luglio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta Whirlpool, da Fim, Fiom, Uilm sciopero di gruppo per chiedere di ritirare la chiusura A Napoli lavoratori Whirlpool in catene contro l’immobilismo del governo VIDEO | Lavoratrici Whirlpool di Napoli riscrivono l’inno cileno contro la violenza sulle donne Whirlpool, il 31 maggio l’iniziativa “Napoli un anno di lotta un anno di speranza” Operai Whirlpool donano il sangue all’ospedale del Mare di Napoli, sulle t-shirt la scritta “Andrà tutto bene” Leggi su dire

msgelmini : La produzione nel sito #Whirlpool di Napoli cesserà il prossimo 31 ottobre. Il M5S al Mise, con Di Maio prima e con… - rep_napoli : Whirlpool, la protesta dei lavoratori: corteo fino alla Stazione centrale [aggiornamento delle 15:43] - LaPresse_news : Napoli, la rabbia dei lavoratori della Whirlpool arriva in Stazione Centrale - FiomCampania : #SalviamolaWhirlpoolNapoli Il mancato rispetto degli accordi Ministeriali rappresenta un gravissimo precedente per… - giovannigalmoz1 : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool #Fim- Fiom- Uilm: sciopero di gruppo per chiedere all’azienda di ritirare decisione di chiusura e al Governo… -