Lasagna: “La salvezza è vicina, non dobbiamo mollare un centimetro” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervenuto a Udinese TV, Kevin Lasagna, capitano dell’Udinese, ha così commentato la vittoria contro la SPAL: “Oggi sono arrivato a giocare quasi per miracolo perché ieri ad allenamento ho preso un brutto colpo. Abbiamo fatto subito le lastre perché sembrava qualcosa di grave ma per fortuna non è stato nulla e grazie allo staff medico oggi ero in campo e sono anche riuscito a fare gol, quindi c’è molta soddisfazione da parte mia, del Mister e di tutto lo staff. Sto bene fisicamente e mentalmente, sto lavorando su entrambi gli aspetti e sto migliorando, anche se sono contento soprattutto per come si sta comportando la squadra. Stiamo bene e stiamo mettendo in mostra un bel gioco e questo mi rende contento. La salvezza oramai è lì, sì, ma non essendoci ancora la matematica noi non ... Leggi su alfredopedulla

Udinese_1896 : #RomaUdinese 0-1 12' - GOOOAAAALLL!!! IL CAPITANOOO KEVIN LASAGNA!!! Discesa perfetta di Lasagna che serve De Paul… - sportface2016 : #SerieA | #Udinese, le parole di Kevin #Lasagna al termine del match contro la #Spal - ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: #Lasagna: 'Per noi è un divertimento giocare così' Il capitano bianconero ha commentato la sfida vinta contro la SPAL ??… - StraNotizie : Spal-Udinese 0-3: De Paul, Okaka e Lasagna regalano la quasi salvezza ai friulani

