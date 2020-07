Lamorgese: "Rischio di tensioni sociali in autunno" (Di giovedì 9 luglio 2020) Le prime gravissime conseguenze del periodo di crisi economica che stiamo vivendo si inizieranno a vedere in autunno, a partire dal mese di settembre, e per questo motivo la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è convinta che il Rischio di tensioni sociali in quel periodo sarà piuttosto alto.Intervenuta oggi ad Agorà Estate su RaiTre, Lamorgese ha spiegato che potrebbero aumentare gli episodi di violenza contro le forze dell'ordine, che saranno inevitabilmente chiamate a riportare la calma durante le manifestazioni e i sit-in che si terranno da una parte all'altra del Paese:A settembre-ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica. Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la possibilità di provvedere ai propri bisogni ... Leggi su blogo

