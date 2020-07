Il cosmo visto da Hubble (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha colto galassie al limite dello spazio visibile. Ha immortalato stelle in via di formazione. Ha gettato lo sguardo dentro ai buchi neri, consentendo ipotesi sempre più fondate sulla loro natura. Tra gli osservatori spaziali, Hubble è sicuramente il più fedele alleato degli astronomi e degli astrofisici. E il più longevo, con i suoi 30 anni di attività. Ecco, in un video firmato Nasa, alcune delle sue scoperte e delle sue immagini più belle, che mettono in luce i suoi superpoteri. (Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center) Il cosmo visto da Hubble Wired. Leggi su wired

iomestessaio : @neghittosa allora secondo me tipo quando sei in coma entri in un limbo dove fluttui in un cosmo bianco in attesa c… - zeitihrekunst : @rogahsgroupie volevo iniziarla anch'io visto che ne parla il cosmo, é davvero cosí incasinata??? -

Ultime Notizie dalla rete : cosmo visto Il cosmo visto da Hubble Wired.it NTFI - "La mistica del cosmo", l’opera sacra di Caresana in live streaming e on demand

Domani (giovedì 9 luglio) alle ore 21.00 attraverso i canali messi a disposizione dal Napoli Teatro Festival Italia si potrà assistere in streaming gratuitamente a La mistica del cosmo: lo spettacolo ...

A.Mittal, Rizzo: "Lavoro precario e polveri sulla città"

Un no deciso dal coordinatore provinciale Usb in direzione del gruppo franco indiano additato negli scorsi giorni per la pioggia di polveri abbattutasi sul quartiere Tamburi. Martedì l'incontro tra i ...

Domani (giovedì 9 luglio) alle ore 21.00 attraverso i canali messi a disposizione dal Napoli Teatro Festival Italia si potrà assistere in streaming gratuitamente a La mistica del cosmo: lo spettacolo ...Un no deciso dal coordinatore provinciale Usb in direzione del gruppo franco indiano additato negli scorsi giorni per la pioggia di polveri abbattutasi sul quartiere Tamburi. Martedì l'incontro tra i ...