Gru precipita sopra un’abitazione ed uccide una donna di 85 anni: “Un miracolo non ci siano più vittime” (Di giovedì 9 luglio 2020) Gravissimo incidente in pieno centro: una gru è stata abbattuta dal vento ed è precipitata sopra una casa, uccidendo una donna. La famiglia Harvey, residente a Compton Close, Bow (Londra), è rimasta traumatizzata dopo che la nonna è stata uccisa da una gru precipitata sul loro tetto. L’incidente letale si è verificato intorno alle 14 … L'articolo Gru precipita sopra un’abitazione ed uccide una donna di 85 anni: “Un miracolo non ci siano più vittime” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Crolla una gru su un palazzo, persone intrappolate

Momenti di paura nel quartiere Bow di Londra, Una gru alta 20 metri è precipitata su una abitazione nella zona orientale di Londra e varie persone sono rimaste intrappolate. Lo hanno fatto sapere i vi ...

