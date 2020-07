Formula 1, GP Stiria 2020, Vettel: “Una seconda gara qui è un’opportunità enorme” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Credo che sia un’opportunità enorme avere un’altra gara sullo stesso circuito, in modo da poter avere una risposta immediata per quanto riguarda gli aggiornamenti. Abbiamo trovato un paio di cose che potrebbero aver contribuito alla mia prestazione negativa in gara nel weekend scorso: ho un vivido ricordo di quanto fatto pochi giorni fa e spero che gli aggiornamenti possano contribuire a fare il passo avanti che ci aspettiamo“. Così Sebastian Vettel alla vigilia del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari confida negli aggiornamenti portati da Maranello per poter far meglio rispetto allo scorso weekend: “Siamo ancora in una fase iniziale, non sappiamo quanto sarà lunga questa stagione. Questa ... Leggi su sportface

