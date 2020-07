Figli sottratti ai padri e portati in Giappone, Parlamento Ue contro Tokyo (Di giovedì 9 luglio 2020) Affido condiviso non ammesso dalle autorità nipponiche. Da qui la denuncia di Bruxelles di veri e propri "casi di rapimento" Leggi su europa.today

patriziafrezzat : RT @GiancarloDeRisi: La legge Celáa, in Spagna, è stata presentata dai #socialisti in piena pandemia. Di fatto i figli sono #sottratti ai g… - BarbySavino : RT @GiancarloDeRisi: La legge Celáa, in Spagna, è stata presentata dai #socialisti in piena pandemia. Di fatto i figli sono #sottratti ai g… - MariangelaErcu4 : RT @GiancarloDeRisi: La legge Celáa, in Spagna, è stata presentata dai #socialisti in piena pandemia. Di fatto i figli sono #sottratti ai g… - Dibevr : RT @GiancarloDeRisi: La legge Celáa, in Spagna, è stata presentata dai #socialisti in piena pandemia. Di fatto i figli sono #sottratti ai g… - Mari69067583 : @babetta123 @porcipolitici Sono diventate genitore 2 , devo nascondere il crocefisso al collo con un foulard, devi… -

Ultime Notizie dalla rete : Figli sottratti Lo strano caso dei bambini sottratti ai genitori europei in Giappone Linkiesta.it Sottraggono appartamento e costringono padre e figlio a mendicare: denunciate due persone

Grazie alla conoscenza del territorio e all’intuito del Comandante della Stazione dei Carabinieri di ...

Tolgono casa a padre e figlio e li costringono a mendicare: marito e moglie denunciati

“Se chiamate i carabinieri vi dò fuoco dentro alla roulotte” è la minaccia rivolta da un uomo che insieme alla moglie hanno raggirato e sottratto la casa popolare a padre e figlio ad Acilia, costretti ...

Grazie alla conoscenza del territorio e all’intuito del Comandante della Stazione dei Carabinieri di ...“Se chiamate i carabinieri vi dò fuoco dentro alla roulotte” è la minaccia rivolta da un uomo che insieme alla moglie hanno raggirato e sottratto la casa popolare a padre e figlio ad Acilia, costretti ...