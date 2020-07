Emanuele Filiberto lancia «Realtà Italia»: il movimento politico parte con il re del cachemire, uno chef stellato e un banchiere (Di giovedì 9 luglio 2020) È pronto a giocarsi il tutto per tutto Emanuele Filiberto di Savoia, che ancora una volta ha annunciato il suo sostanziale ingresso in politica, stavolta però senza giochi commerciali, come era successo in passato per Netflix. Come anticipato qualche settimana fa, il principe conferma al Corriere l’esordio della sua associazione con un webinar dal parterre non proprio popolare. Nei suoi personali Stati Generali che iniziano oggi 9 luglio, Filiberto darà spazio al suo vicino di casa in Umbria, il re del cachemire Brunello Cucinelli, oltre allo chef stellato Davide Oldani. E poi imprenditori e docenti universitari e banchieri, come Ennio Doris. Rispetto alle prime indiscrezioni, il movimento del principe non si ... Leggi su open.online

Corriere : Emanuele Filiberto scende in campo: «Nasce Realtà Italia, il mio nuovo movimento» - HuffPostItalia : Emanuele Filiberto lancia il suo movimento 'Realtà Italia': 'Ecco come far ripartire il Paese' - GilardiNad : RT @vucciria79: Se dice “voto Emanuele Filiberto perché mi rappresenta” non c’è bisogno di termometro. - CirianiCarlo : RT @CicRosina: Emanuele Filiberto di Savoia lancia il suo movimento ed espone il suo programma: 'Mangino brioches'. - socialchiara : RT @CicRosina: Emanuele Filiberto di Savoia lancia il suo movimento ed espone il suo programma: 'Mangino brioches'. -