Come funziona il 'semaforo' che predice la magnitudo dei terremoti (Di giovedì 9 luglio 2020) (AGI) - Roma, 9 lug. - Eseguito con successo il primo test sul “semaforo dei terremoti”, un modello messo a punto lo scorso ottobre da Laura Gulia e Stefan Wiemer del Servizio Sismologico Svizzero (SED), in grado di interpretare statisticamente in maniera predittiva la variazione del b-value, cioè del parametro che esprime la relazione tra frequenza e magnitudo dei terremoti. Tale modello è basato su analisi sistematiche di sequenze sismiche accadute in tutto il mondo per fornire una risposta in tempo reale sulla base di un codice di allerta (caratterizzato dai colori verde, arancio e rosso). Il test, appena pubblicato sulla rivista Seismological Reseach Letters e condotto da un team di ricercatori del SED e dell'Università di Bologna, Gulia e Wiemer, in collaborazione con Gianfranco ... Leggi su agi

borghi_claudio : Come sempre solo @LaVeritaWeb racconta cose vere e credo interessanti però sgradite al governo, come l'impresa dell… - FBiasin : Dopo aver studiato il regolamento, dopo averlo rivisto, aggiustato, corretto e certificato attraverso una mezza doz… - borghi_claudio : Comunque giusto per capire (una volta di più) come funziona l'informazione: sono stato citato in articoli di giorna… - Aspeniaonline : Vucic, il presidente serbo, sta portando ai massimi livelli la politica del pendolo. Non funziona la sponda russo-c… - Profilo3Marco : RT @borghi_claudio: Come sempre solo @LaVeritaWeb racconta cose vere e credo interessanti però sgradite al governo, come l'impresa della V… -

Nel corso di questo pomeriggio Nintendo ha annunciato di aver avviato una nuova promozione sul Nintendo eShop chiamata Festival dei punti d’oro doppi valida su alcuni titoli selezionati per Nintendo S ...

Vimar View Wireless aggiunge la domotica Homekit, Alexa e Google nelle serie civili standard con Zigbee e Bluetooth

Scegliere un impianto elettrico con interruttori, prese, gestione tapparelle nuovo con già dentro la domotica o attrezzarlo in un secondo tempo? Inserire “ragnetti” o relais all’interno di scatole o d ...

