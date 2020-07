Anticipazioni Daydreamer 13 – 17 luglio: gelosie tra Can e Sanem. Aylin fa un favore a Can, ma vuole qualcosa in cambio (Di giovedì 9 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 13 – 17 luglio: cosa succederà la settimana prossima? La faccenda, per Can e Sanem, si complicherà sempre di più. Infatti alla “Fikri Harika” è arrivato Levent, proprietario dell’azienda di prodotti biologici e figlio della signora Remide. Il giovane ha la barba e ha partecipato al party in teatro per i quarant’anni dell’agenzia pubblicitaria, così Sanem, pensando di aver finalmente trovato il suo “Albatros”, gli farà gli occhi dolci. Dall’altra parte c’è sempre Polen, intenzionata a rimettersi con Can. Tra l’Aydin e Divit nasceranno delle gelosie che li faranno litigare. Inoltre rientrerà in scena Aylin, che ... Leggi su pianetadonne.blog

zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer domani 10 luglio: Sanem conosce Polen - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 7 luglio: Can e Sanem attrazione fatale - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni 9 luglio: il piano di Remide - Alessan06474125 : Anticipazioni di oggi #DayDreamer ?????? - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 10 luglio 2020: ventitreesima puntata -