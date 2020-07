A 80 anni chiede l’elemosina tutti i giorni e puzza: scoprono una cosa agghiacciante (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa storia arriva dalla Cina e ha davvero dell’incredibile. La protagonista della vicenda ha 79 anni e no, non è una comune nonnina. La donna va tutti i giorni alla stazione ferroviaria di Hangzhou a chiedere l’elemosina, e fin qui non ci sarebbe niente di strano. Se non fosse che la donna è ricchissima. chiede l’elemosina, ma è ricca da far paura La nonnina mendicante non solo possiede un patrimonio importante, ma ha anche una villa a cinque piani e possiede alcuni negozi nel centro città. Ogni giorno, però, nonostante la sua invidiabile situazione economica, la donna si copre con uno straccio, va in stazione e si dedica ad elemosinare. Il punto è che guadagna tantissimo, circa 300 yen al giorno. Quando la notizia ha iniziato a circolare, ... Leggi su velvetgossip

RaiNews : Sarà abbattuta. Ma una petizione online chiede di annullare l'ordinanza #trentino #jj4 - Giulio_P_ : @chasingthestars Ho vissuto anni in riva al lago di Garda. È una divinità capricciosa e terribile. Ci dona la sua b… - elecrasticheart : Quindi siamo riusciti a spostare il focus da 'quanto è giusto e utile andare a cercare tweet problematici di sei an… - ottovanz : RT @Leonardobecchet: Il Papa: è Dio che ci chiede di sbarcare da migrante. La Libia è l’inferno - - ToxicVe49215760 : RT @1111scihl: Il corriere vent'anni mi chiede ma tu sei Barbara?..??????. -

Ultime Notizie dalla rete : anni chiede Mobilità bloccata e lavoratori costretti fuori dall’Isola da troppi anni, la Cisl Fp chiede chiarimenti all’Asp di Caltanissetta. il Fatto Nisseno Autonomia, Boccia: dovere di tutte le forze politiche accelerare il processo

Chiediamo che le forze politiche si assumano ... siamo” rispetto al diritto universale della salute». «Chi negli anni scorsi ha perso il mix tra prevenzione territoriale pubblica e presenza ...

Coronavirus, Venezia annulla i fuochi d’artificio del Redentore

Il Comune e la partecipata Vela erano al lavoro da due mesi per garantire la sicurezza all’evento - con un massimo di 20 mila persone sulle rive (negli anni scorsi si erano sfiorate le 100 mila ...

Chiediamo che le forze politiche si assumano ... siamo” rispetto al diritto universale della salute». «Chi negli anni scorsi ha perso il mix tra prevenzione territoriale pubblica e presenza ...Il Comune e la partecipata Vela erano al lavoro da due mesi per garantire la sicurezza all’evento - con un massimo di 20 mila persone sulle rive (negli anni scorsi si erano sfiorate le 100 mila ...