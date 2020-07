Very Mobile diversifica offerta: tariffe con 100 GB, minuti ed SMS illimitati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Very Mobile diversifica l’offerta e offre tariffe che includono fino a 100 GB con prezzi differenti in base all’operatore di provenienza.L’operatore virtuale di WindTre, a pochi mesi dal lancio sul mercato, amplia la proposta tariffaria con un quantitativo di gigabyte a dir poco incredibile e che supera di gran lunga le offerte concorrenti.Kena e ho Mobile propongono 100 GB, ma solo come SIM dati, mentre Very la propone come offerta insieme a chiamate ed SMS illimitati.MVNO, Cosa significa e quali sono quelli operanti in ItaliaVery Mobile diversifica l’offertaRestano due le proposte, le tariffe operator attack e quelle standard ... Leggi su pantareinews

Con una campagna informativa via SMS lanciata negli ultimi giorni, Very Mobile (operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE) ha iniziato a comunicare a tutti i suoi clienti una novità in ...

