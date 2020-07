Toni su Ribery: “La rapina lo farà riflettere. Futuro? Dipenderà dal progetto della Fiorentina” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex attaccante della Nazionale italiana ed ex compagno di Ribery al Bayern Monaco, Luca Toni, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Ho sentito Ribery e l’ho trovato scosso oltre che dispiaciuto. Trovarsi la casa svaligiata dai ladri è una brutta esperienza. Sicuramente lo farà riflettere, ma non credo che sarà fondamentale per il suo Futuro alla Fiorentina. Molto dipenderà dal progetto del club”. L'articolo Toni su Ribery: “La rapina lo farà riflettere. Futuro? Dipenderà dal progetto della Fiorentina” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

