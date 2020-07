Selvaggia Lucarelli deferita dall'Ordine dei giornalisti: «Ha reso riconoscibile il figlio minorenne» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei giornalisti. Secondo il consiglio dell'Ordine Lombardo che ha inviato il deferimento al consiglio di disciplina territoriale, la... Leggi su leggo

Le regole sono regole. E anche se ti chiami Selvaggia Lucarelli e sei supercoccolata sui social le devi rispettare. Così la giornalista del Fatto è stata stata deferita dal consiglio dell'Ordine Lomb ...