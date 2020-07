Sant’Agata de’ Goti, il resoconto della Lega sulla raccolta firme (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Lega di Sant’Agata dei Goti: “Nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli, la Lega di Sant’Agata dei Goti ha organizzato una raccolta firme in concerto con l’iniziativa nazionale di Matteo Salvini, “Insieme per L’Italia del Lavoro”. Moltissime firme raccolte per dire stop a cartelle esattoriali, stop immigrazione clandestina, stop vitalizi. Molti nuovi tesseramenti in occasione di questa iniziativa sono stati registrati da parte della Lega Santagatese. Bene anche la campagna di ascolto e le problematiche ... Leggi su anteprima24

