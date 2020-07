Lombardia, guardia di finanza in Regione sul caso dei camici forniti dalla società del cognato di Fontana. Acquisiti documenti (Di mercoledì 8 luglio 2020) La guardia di finanza è tornata in Regione Lombardia per acquisire i documenti relativi alla vicenda dei camici forniti durante l’emergenza coronavirus dalla Dama spa, società di cui detiene una quota la moglie del governatore Attilio Fontana e gestita dal cognato. La notizia arriva dopo che pochi giorni la procura aveva individuato l’ipotesi di reato per l’indagine, cioè la turbativa d’asta. Con la visita negli uffici regionali dei militari l’inchiesta entra nel vivo, anche se è ancora a carico di ignoti. I pm Luigi Furno, Paolo Filippini e l’aggiunto Maurizio Romanelli hanno dato mandato al Nucleo speciale di polizia valutaria di prendere possesso dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

(askanews) - "In Lombardia la situazione sta migliorando ... un virus che si specializzato per diffondersi: non bisogna assolutamente abbassare la guardia, continuare fino a quando non avremo un ...

