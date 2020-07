Lavanda, non usatela solo per profumare, ma anche per… (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Lavanda è nota fin dai tempi antichi per le sue virtù curative, oltre che per la bellezza dei suoi fiori e l’intensità del suo profumo: molte di voi, sicuramente, usano quei simpatici sacchettini ripieni e odorosi, nei cassetti della biancheria. Ma, le sue virtù non si fermano qui e può essere usata in altri modi. Abbiamo già detto che essa presenta proprietà curative non solo per la casa, ma anche per il corpo e la bellezza personale. Volete scoprire come utilizzarla per altri scopi? Allora non vi resta che continuare a leggere! Per la cura della pelle grassa Sapete che l‘olio di Lavanda è un ottimo alleato per curare problemi di acne? Regola la secrezione del sebo e contrasta i batteri causa dell’infezione, riducendo ... Leggi su pianetadonne.blog

