La trasmissione per via aerea e le altre notizie sul virus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le nuove prove dimostrano che anche le particelle più piccole sospese nell’aria possono contagiare. Gli Stati Uniti si ritirano dall’Oms. Bolsonaro commenta la sua malattia. In Africa aumentano i contagi. Il fallimento del modello svedese. Leggi Leggi su internazionale

