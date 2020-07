I bagni di folla di Bolsonaro: una settimana prima del test positivo, tra i fan senza mascherina – Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Appena una settimana prima di risultare positivo al Coronavirus, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro continuava ad apparire in pubblico senza mascherine, né tantomeno il minimo rispetto delle misure di distanziamento sociale. Sette giorni fa, Bolsonaro si era concesso a una folla di sostenitori, prendendo in braccio anche una bambina. E mentre il Brasile continuava a registrare dati allarmanti su contagi e decessi per Coronavirus, aveva fatto varare una legge che imponeva l’uso della mascherina solo per strada e sui mezzi pubblici. Nessun obbligo invece nei luoghi chiusi, come chiese, scuole e fabbriche. Video Agenzia Vista L'articolo I bagni di folla di Bolsonaro: una settimana prima del test positivo, tra i fan senza mascherina – Video proviene da Open. Leggi su open.online

Rita66401262 : @AlvisiConci I potenti di salvano, il problema è quanti ne ha contagiati lui facendo i bagni di folla senza mascherina! - beppecommenta : e niente...quindi alla fine colui che ha contagiato tutto il Brasile con i sui “bagni di folla” e le continue caxxa… - gurulku : RT @dvcaradonna: #COVID?19 come mai all'estero colpisce i politici più intelligenti e capaci da Boris Johnson a Bolsonaro e risparmia quell… - vassiljieva : @andreapurgatori @repubblica Continui bagni di folla per il Presidente #Bolsonaro. Spero non abbia contagiato molte… - LaLauMisty : Bolsonaro positivo al covid-19, mi viene rabbia a pensare ai bagni di folla che ha fatto fino a pochi giorni fa sen… -