I 165 bengalesi arrivati in Italia via aereo e poi rimpatriati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella giornata di ieri è stato evidente il vuoto amministrativo in cui ci si trovava nella gestione degli arrivi negli scali Italiani di viaggiatori provenienti da Bangladesh, un Paese considerato a rischio per il contagio da coronavirus. Il vuoto veniva colmato con un intervento del ministro della Salute Roberto Speranza, che chiedeva il blocco dei voli da e per Dacca. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati individuati – tra Roma e Milano – 165 passeggeri bengalesi arrivati in Italia attraverso uno scalo da Doha. LEGGI ANCHE > Il caso dei tamponi taroccati in Bangladesh bengalesi rimpatriati dopo l'arrivo in aeroporto In entrambi i casi – sia per il volo QR131 Doha-Roma Fiumicino, sia per il QR 127 arrivato a Malpensa sempre da Doha -, i 165

Sono almeno 165 i passeggeri del Bangladesh sbarcati a Roma Fiumicino e Milano Malpensa e respinti «per motivi sanitari» dalle autorità italiane in meno di un giorno. La decisione arriva dopo la dispo ...

