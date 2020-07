Genoa-Napoli 1-2: Lozano regala i 3 punti agli ospiti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mertens e Lozano fanno volare i partenopei: Genoa-Napoli si conclude con la vittoria esterna degli azzurri. Il gol del momentaneo pareggio è di Goldaniga A Marassi match dai ritmi non irresistibili che conferma il buono stato di forma degli uomini di Gattuso: Genoa-Napoli termina 2 a 1, decisivo il gol di Lozano, subentrato nel secondo tempo. Il Napoli inizia in modo molto aggressivo e al 7′ sigla il gol del vantaggio con Elmas: la marcatura, però, viene annullata dopo un lungo consulto del VAR. Al 30′ Perin è strepitoso sul potente diagonale di Dries Mertens. La prima vera occasione per il Genoa arriva al 35′: con caparbietà Barreca vince il duello con Hisaj e serve Cassata in area che di destro ... Leggi su zon

