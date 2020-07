Galli: “Il coronavirus non è come l’influenza, non è detto che in autunno accada qualcosa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) In collegamento con Cartabianca, il direttore di Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli è tornato a parlare del coronavirus: “Non si tratta di una semplice influenza poiché si diffonde in maniera diversa. Se prendo l’influenza ho buone probabilità di trasmetterla. In questo caso invece meno persone sono tendenti alla diffusione e la maggior parte è asintomatica. Non è detto che in autunno accada qualcosa, ma non ci sono dubbi sul fatto che questo virus sia in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando vuole“. “Sarà impossibile prevenire eventuali infezioni. Al contrario è nostro compito prevenire ulteriori focolai. Cerco di prevedere cosa accadrà da mesi, tentando di basarmi ... Leggi su sportface

