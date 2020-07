De Micheli aspetta Conte: "Testo del decreto semplificazioni pronto in 2-3 giorni" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il decreto semplificazioni approvato nella notte di ieri ‘salvo intese’ sarà pronto “nel giro di 2-3 giorni”. Lo ha assicurato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a Radio 24. “Già ieri abbiamo lavorato, ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura in pochi giorni.Il presidente del consiglio è fuori ed è bene che ci sia anche lui”, ha aggiunto, spiegando che in Cdm c’era “un clima positivo”. Leggi su huffingtonpost

Passante, braccio di ferro sul verde

Sarebbe sulla quantità di verde, e su chi la gestirebbe, la partita principale ora tra i nostri enti locali e il ministero dei Trasporti. Il Passante di Bologna, nella sua versione modificata presenta ...

