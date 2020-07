Dal reggimento di Theodore Roosevelt agli scontri di Panama. Bye bye Brooks Brothers, camicia impeccabile per ogni trincea (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nei saldi del gennaio 2020, dopo il Natale 2019 di cui a lungo ci ricorderemo con nostalgia struggente, attratto da uno sconto del 70%, cui si aggiungeva il 10% per il mese del mio compleanno, dettagli razionali da Capricorno, ho comprato un abito Brooks Brothers a New York. La ditta fu fondata nel 1818 e da allora veste la classe dirigente americana: gli Usa erano in guerra con i coraggiosi Seminole, l’Illinois fu il ventunesimo stato ad unirsi al paese e, a Natale, per la prima volta, l’organista Franz Xaver Gruber eseguì “Stille Nacht” nella chiesa di St. Nikolaus in Austria. Il futuro presidente Theodore Roosevelt guidò la carica dei cavalleggeri del First Volunteer Cavalry a Cuba, alla battaglia sui colli di San Juan, il primo luglio 1898, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Dal reggimento di Theodore Roosevelt agli scontri di Panama. Bye bye Brooks Brothers, camicia impeccabile per ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal reggimento Esercito e Cai per la montagna friulana - avvio collaborazione tra 3° Reggimento Artiglieria da Montagna della "Julia" e Cai Fvg Friuli Sera India e Cina nello scontro per il Ladakh

L’Esercito Popolare Cinese, il 15 giugno scorso, ha colpito a morte alcuni soldati indiani, circa 20, a Galwan, una valle e un fiume del Ladakh. La questione territoriale, in quella zona, è ancora mol ...

Generale degli Alpini muore per un malore durante un’escursione

Moleri ha perso la vita sul sentiero sotto il rifugio La Grava La titolare: «L’ha trovato una persona che è venuta da me» BELLUNO Muore su un sentiero in Nevegal. Il generale degli Alpini, Gianfranc ...

L’Esercito Popolare Cinese, il 15 giugno scorso, ha colpito a morte alcuni soldati indiani, circa 20, a Galwan, una valle e un fiume del Ladakh. La questione territoriale, in quella zona, è ancora mol ...Moleri ha perso la vita sul sentiero sotto il rifugio La Grava La titolare: «L’ha trovato una persona che è venuta da me» BELLUNO Muore su un sentiero in Nevegal. Il generale degli Alpini, Gianfranc ...