Conte, ‘Maggioranza parlamentare è solida’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Conte a La Vanguardia, “La maggioranza parlamentare è solida”. E sul Mes conferma: “La posizione del governo non cambia”. Intervenuto ai microfoni de La Vanguardia, il premier Conte ha fatto il punto sulla tenuta politica della maggioranza di governo e sulla partita europea per il Recovery fund. Conte a La Vanguardia: “La maggioranza parlamentare è solida” Nel corso della sua intervista il Presidente del Consiglio ha assicurato che la maggioranza parlamentare del governo è solida e intenzionata a lavorare per il rilancio del Paese. “La stabilità di governo è una questione fondamentale per qualunque governo in tempi difficili come questi. La maggioranza parlamentare è solida, e soprattutto, è determinata a lavorare intensamente per il rilancio del Paese …. C’è una ... Leggi su newsmondo

