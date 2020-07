Con «È stata la mano di Dio» Paolo Sorrentino torna a girare a Napoli. Per Netflix (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il prossimo film di Paolo Sorrentino è per Netflix per la produzione di Lorenzo Mieli (The Apartment), del gruppo Fremantle, e propria. Titolo (affascinante): È stata la mano di Dio. Sceneggiatura sempre del regista premio Oscar per La Grande Bellezza. Riprese (vicine al via) nella sua città. «Sono emozionato all'idea di tornare a girare a Napoli, vent'anni esatti dopo il mio primo film», dichiara. E poi rivela un ulteriore dettaglio di interesse: «È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso». Segue una dichiarazione di fiducia e affetto per i produttori, con cui ... Leggi su gqitalia

