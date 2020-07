Come sorelle, dove vedere la serie turca in tv e in streaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come sorelle, dove vedere la serie turca in tv e in streaming Immaginate di dovervi sposare a breve con l’uomo che potrebbe essere il responsabile della rovina della vostra famiglia. Questo è quello che accade a Ipek Gencer, ereditiera caduta in rovina che è costretta a sposare il suo più acerrimo nemico per potersi vendicare. Ipek, Come se non bastasse, scopre di avere due sorelle da un mucchio di lettere che, probabilmente, non avrebbe dovuto trovare. Ma, prima di convolare a nozze, Ipek vuole riunirsi con le sue sorelle e capire cos’è successo. Da qui parte la storia di Come sorelle, la nuova serie televisiva ... Leggi su tpi

moonylvpin_ : RT @Gioo_Gioo00: Non voglio sentire niente io amo questa donna e basta. Vi rendete conto in che famiglia è cresciuta (come sono venute su l… - littlemixftlodo : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - feritaslan89 : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - Cinzy08_ : RT @seckozdmritalia: Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per be… - seckozdmritalia : Come sorelle da questa sera su #Canale5 alle ore 21:20 ! ???? Una serie molto interessante che ci terrà compagnia per… -