Carne di pollo bagnata con il cloro per nascondere l’odore ammalando la popolazione per denaro? Falso! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 24 giugno 2020 l’utente Agostino pubblica un post Facebook riportante la foto di un lavabo industriale con numerosi pezzi di Carne di pollo che sarebbero, secondo il racconto dell’utente, sottoposti a un bagno di cloro: «cloro nel pollo per nascondere l’odore e ammalare la popolazione, e tutto solo per denaro». Non è affatto così! Non viene riportata alcuna informazione sul luogo e data dello scatto fotografico, ma è facile trovare un riscontro dai colleghi latino americani. Il fatto è avvenuto in Honduras, ma non si trattava di un’operazione contro la popolazione. Le persone all’opera nello scatto fotografico sono funzionari della Secretaría de ... Leggi su open.online

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Carni e salumi sono grandi alleati dei menu salva-linea dell'estate, dal carpaccio al pollo al limone passando dall'intramontabile prosciutto e melone. Per coniugare digeribili ...

In Germania la situazione dei contagi nei macelli è grave: al momento sono almeno 1.500 i lavoratori positivi al tampone, e com’è noto questa crisi ha portato a un nuovo lockdown di due zone dove abit ...

