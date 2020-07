Bologna, i convocati per il Sassuolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Bologna mediante un comunicato ufficiale ha annunciato la lista dei calciatori convocati da Sinisa Mihajlovic in vista del match che verrà disputato contro il Sassuolo. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Schouten, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara. Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo Bologna, i convocati per il Sassuolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

andreatakeapill : RT @SassuoloUS: #BolognaSassuolo: sono 24 i convocati neroverdi ???? ?? - CanaleSassuolo : Convocati Bologna-Sassuolo: al Dall’Ara la prima in Serie A per Giacomo Manzari - SassuoloUS : #BolognaSassuolo: sono 24 i convocati neroverdi ???? ?? - TuttoBolognaWeb : Bologna-Sassuolo, i convocati di Mihajlovic - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna convocati Bologna, i convocati per il Sassuolo alfredopedulla.com Sassuolo, i convocati per Bologna: fuori Obiang, Romagna e Djuricic

Il Sassuolo si prepara ad affronta il Bologna nel derby emiliano, andando a caccia della terza vittoria consecutiva. Per ...

Convocati Bologna-Sassuolo: al Dall’Ara la prima in Serie A per Giacomo Manzari

Stasera, al Dall’Ara di Bologna, mancheranno lo squalificato Djuricic e gli infortunati Obiang e Romagna, oltre che Tripaldelli. Di seguito, l’elenco dei 24 convocati: ...

Il Sassuolo si prepara ad affronta il Bologna nel derby emiliano, andando a caccia della terza vittoria consecutiva. Per ...Stasera, al Dall’Ara di Bologna, mancheranno lo squalificato Djuricic e gli infortunati Obiang e Romagna, oltre che Tripaldelli. Di seguito, l’elenco dei 24 convocati: ...