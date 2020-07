Black out Lazio, tre scivoloni che hanno compromesso la lotta scudetto (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Lazio vista nelle ultime uscite sembra solo la brutta copia di quella ammirata prima dello stop ai campionati. Gli uomini di Inzaghi appaiono decisamente sotto tono, e le tre sconfitte nelle ultime cinque gare ne sono la conferma. Al “Via del Mare” di Lecce, nel pomeriggio di ieri, complice una prestazione maiuscola da parte dei ragazzi di Liverani, è andata in scena una partita che anche in virtù di quanto successo poche ore dopo a San Siro, sa di occasione persa. La Juventus, sarebbe ipoteticamente stata a meno quattro. La sensazioni, anche dopo le prime battute, apparivano positive. Ma chi si aspettava una vittoria a quel punto facile, è rimasto deluso. Dopo soli cinque minuti i biancocelesti erano già in vantaggio grazie a Caicedo: da lì solo occasioni sprecate, con Immobile a tratti irriconoscibile. E si sa, il calcio è uno ... Leggi su alfredopedulla

