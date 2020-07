Bake Off 2020: arriva Csaba dalla Zorza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il cast di Bake Off si arricchisce di un nuovo giudice, ma non è questa l’unica novità. L’ottava edizione del programma italiano andrà in onda dal 4 settembre su Real Time: 14 puntate in prima serata il venerdì, alle 21, subito dopo Cortesie per gli Ospiti. Ed è proprio da questa trasmissione che arriva Csaba dalla Zorza, inflessibile regina delle buone maniere che ha fatto scoprire a mezza Italia (visti i record di ascolti) dove si posizione il tovagliolo. Ora il nuovo incarico, attesissimo dai fan e annunciato dalla rete nella giornata del 7 luglio: moltissime novità e sorprese che cambieranno di puntata in puntata, tantissimi ospiti, fra cui la presenza di Csaba che affiancherà con il ruolo di giudice Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio, accompagnati dalla storica conduzione di Benedetta Parodi. Leggi su vanityfair

